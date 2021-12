"Ma li avete visti gli ospedali?". Tamponi, Bassetti sbrocca: "L'ennesimo errore del governo" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Contagi, morti e ricoveri galoppano anche in Italia, per quanto la situazione sia molto migliore rispetto a molti altri Paesi. L'effetto della variante Omicron, con grandissima probabilità. Ed in questo contesto, il governo pensa già alla possibilità di inasprire le misure anti-contagio, dopo aver già stabilito una stretta sugli ingressi in Italia sulla quale l'Europa ha avuto qualcosa da ridire. Nel dettaglio, rilanciata da Franco Locatelli del Cts, ecco far capolino l'ipotesi di tampone obbligatorio per i grandi eventi anche per chi è vaccinato con due o tre dosi. Misura controversa, poiché inevitabilmente andrebbe ad intaccare la fiducia nel siero, oltre a diminuire le possibilità di convincere chi ancora si schiera nel partito no-vax. E così, interpellato da leggo.it, ecco che Matteo Bassetti dice la sua su questa proposta: da parte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Contagi, morti e ricoveri galoppano anche in Italia, per quanto la situazione sia molto migliore rispetto a molti altri Paesi. L'effetto della variante Omicron, con grandissima probabilità. Ed in questo contesto, ilpensa già alla possibilità di inasprire le misure anti-contagio, dopo aver già stabilito una stretta sugli ingressi in Italia sulla quale l'Europa ha avuto qualcosa da ridire. Nel dettaglio, rilanciata da Franco Locatelli del Cts, ecco far capolino l'ipotesi di tampone obbligatorio per i grandi eventi anche per chi è vaccinato con due o tre dosi. Misura controversa, poiché inevitabilmente andrebbe ad intaccare la fiducia nel siero, oltre a diminuire le possibilità di convincere chi ancora si schiera nel partito no-vax. E così, interpellato da leggo.it, ecco che Matteodice la sua su questa proposta: da parte del ...

