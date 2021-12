Lutto a Netflix, si è spenta la protagonista di un’amata serie (Di venerdì 17 dicembre 2021) . E’ stata uccisa da un sicario sotto gli occhi del figlio in strada E’ stata la protagonista de ‘La Regina del Sud’ film del 2005 sul traffico di droga e omonima serie su Netlix (dal 2016 per 5 stagioni). Tania Mendoza era un’attrice messicana L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) . E’ stata uccisa da un sicario sotto gli occhi del figlio in strada E’ stata lade ‘La Regina del Sud’ film del 2005 sul traffico di droga e omonimasu Netlix (dal 2016 per 5 stagioni). Tania Mendoza era un’attrice messicana L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_tredimattina : a lutto solo per questo. netflix ormai na delusione - biglittleliees : per me è netflix che annuncia la storia breve di elite ed io non la considero minimamente perché sono in lutto per… -