Lunedì incontro con i registi del film Diabolik (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una giornata all’insegna del cinema e del fumetto. A 60 anni dalla sua uscita in edicola, il celebre personaggio, più che di un fumetto simbolo della cultura “pulp” e popolare in Italia e all’estero, Diabolik – Il Re del Terrore torna sul grande schermo grazie alla regia dei Manetti Bros. Sul film, in programmazione da ieri al Cinema Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo, si discuterà Lunedì 20 dicembre a partire dalle 16.30. All’incontro, realizzato con il patrocinio del Comune di Pellezzano e organizzato in collaborazione con Dlivemedia a cura di Roberto Vargiu, parteciperanno i registi della pellicola Antonio e Marco Manetti e uno dei disegnatori del “genio del male” Riccardo Nunziati che sarà impegnato anche in una performance creativa live dello stesso ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una giornata all’insegna del cinema e del fumetto. A 60 anni dalla sua uscita in edicola, il celebre personaggio, più che di un fumetto simbolo della cultura “pulp” e popolare in Italia e all’estero,– Il Re del Terrore torna sul grande schermo grazie alla regia dei Manetti Bros. Sul, in programmazione da ieri al Cinema Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo, si discuterà20 dicembre a partire dalle 16.30. All’, realizzato con il patrocinio del Comune di Pellezzano e organizzato in collaborazione con Dlivemedia a cura di Roberto Vargiu, parteciperanno idella pellicola Antonio e Marco Manetti e uno dei disegnatori del “genio del male” Riccardo Nunziati che sarà impegnato anche in una performance creativa live dello stesso ...

Advertising

ComuneFormigine : ??Ultimo #incontro #formativo di Digitale Comune. Lunedì 20 dicembre lezione 3 su 'IO, L'APP dei servizi pubblici. C… - romi_andrio : RT @FLepore76: Si terrà lunedì il primo incontro tra @OlafScholz e Mario #Draghi a @Palazzo_Chigi. Tra i temi in agenda anche la riforma de… - angiuoniluigi : RT @FLepore76: Si terrà lunedì il primo incontro tra @OlafScholz e Mario #Draghi a @Palazzo_Chigi. Tra i temi in agenda anche la riforma de… - Brandolf11 : RT @FLepore76: Si terrà lunedì il primo incontro tra @OlafScholz e Mario #Draghi a @Palazzo_Chigi. Tra i temi in agenda anche la riforma de… - Linkiesta : RT @FLepore76: Si terrà lunedì il primo incontro tra @OlafScholz e Mario #Draghi a @Palazzo_Chigi. Tra i temi in agenda anche la riforma de… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì incontro L'epidemia ora corre tra i giovani Metà under 25 tra i 54 casi a Erba - Cronaca, Erba Lunedì erano 53, ma nel frattempo si sono registrate 11 guarigioni: fatti due conti, in tre giorni ... È l'ulteriore conferma dei rischi a cui vanno incontro i giovani: molti di loro non sono ancora ...

Elba in inverno: tutta un'isola in festa ... il 29 dicembre tutti a bordo del Trenino di fine anno; il 5 gennaio incontro con la Befana che per ... Lunedì 20 dicembre appuntamento con Babbo Natale che leggerà una storia a grandi e piccini in ...

Diocesi: Napoli, lunedì mons. Battaglia invita a un incontro in duomo chi ha aderito al Patto educativo Servizio Informazione Religiosa erano 53, ma nel frattempo si sono registrate 11 guarigioni: fatti due conti, in tre giorni ... È l'ulteriore conferma dei rischi a cui vannoi giovani: molti di loro non sono ancora ...... il 29 dicembre tutti a bordo del Trenino di fine anno; il 5 gennaiocon la Befana che per ...20 dicembre appuntamento con Babbo Natale che leggerà una storia a grandi e piccini in ...