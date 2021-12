Lulù del Gf Vip, scoperto il segreto del suo viso: nessuno se ne era MAI accorto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip è iniziato ormai da qualche mese e sono già diversi i colpi di scena e i personaggi che sono riusciti ad emergere dal gruppo. Tra questi uno dei concorrenti più chiacchierati è senz’altro la principessa etiope Lulù Hailé Selassié che ha fatto parlare di sé soprattutto dopo che tra lei e Manuel Bortuzzo si è instaurato un rapporto speciale che è andato al di là della semplice amicizia. Lulù ha saputo attirare una particolare attenzione soprattutto per via del suo stile particolarmente ricercato e del suo trucco spesso appariscente. Ma proprio sul suo trucco ci sarebbe un dettaglio che non sarebbe riuscito a passare inosservato. GF Vip trucco Lulù, alcune lentiggini non sono naturali In molti avranno notato che Lulù Selassié ha sul viso molte lentiggini, una ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip è iniziato ormai da qualche mese e sono già diversi i colpi di scena e i personaggi che sono riusciti ad emergere dal gruppo. Tra questi uno dei concorrenti più chiacchierati è senz’altro la principessa etiopeHailé Selassié che ha fatto parlare di sé soprattutto dopo che tra lei e Manuel Bortuzzo si è instaurato un rapporto speciale che è andato al di là della semplice amicizia.ha saputo attirare una particolare attenzione soprattutto per via del suo stile particolarmente ricercato e del suo trucco spesso appariscente. Ma proprio sul suo trucco ci sarebbe un dettaglio che non sarebbe riuscito a passare inosservato. GF Vip trucco, alcune lentiggini non sono naturali In molti avranno notato cheSelassié ha sulmolte lentiggini, una ...

