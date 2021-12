L'ultrà Luca Lucci (fotografato con Salvini) arrestato per traffico di droga (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chissà se Salvini ha mai citofonato a casa dell'amico Luca Lucci, con cui si è fatto fotografare il 16 dicembre 2018, quando era vicepremier, in occasione dei 50 anni della curva Sud del Milano. ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chissà seha mai citofonato a casa dell'amico, con cui si è fatto fotografare il 16 dicembre 2018, quando era vicepremier, in occasione dei 50 anni della curva Sud del Milano. ...

