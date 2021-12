L’Ue dice sì al Green Pass all’italiana | ma nessun accordo sull’energia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Variante Omicron, migranti, crisi energetica e tensioni con la Russia erano solo alcuni dei temi al centro della fittissima agenda del Consiglio europeo durato fino a notte fonda. Alla fine, i rappresentanti dei 27 Stati membri, tra cui comparivano molti volti nuovi (i primi ministri svedese e bulgaro, il cancelliere austriaco e quello tedesco Olaf Scholz), hanno detto sì alla linea italiana sul, con la possibilità di richiedere il tampone anche ai vaccinati provenienti dall’estero. Ma sulle misure per combattere il caro energia l’intesa sperata non c’è stata. Sul fronte della lotta alla pandemia, si è cercato quel coordinamento europeo che dopo 22 mesi di pandemia ancora non si è raggiunto. Il Consiglio ha deciso di lasciare ai Paesi membri la libertà di utilizzare il “freno d’emergenza” che consente di richiedere il tampone ai non ...