Luciana Littizzetto | perchè è finita con il compagno | la triste verità mai detta

Leggi su topicnews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) . L’attrice ha spiegato per quale motivo si è arrivati alla rottura con il suo ex partner E’ un’artista a tutto tondo, poliedrica come pochi altri: attrice, cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice e perfino doppiatrice. Stiamo parlando di, cinquantasette anni, torinese doc, presenza fissa da oltre sedici anni all’interno del programma ideato e condotto da Fabio Fazio, ‘Che tempo che fa‘. Dopo nove anni trascorsi ad insegnare musica in una scuola media torinese, ladecide di seguire la sua grande passione per lo spettacolo e la recitazione. Scopre tra l’altro di possedere una vis comica fuori dal conune e i suoi esordi in teatro sono così convincenti che ad accorgersi di lei sono alcuni dirigenti della Rai.Il suo ...