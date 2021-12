Luca Piscopo muore dopo aver mangiato sushi: sequestrato il ristorante al Vomero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 16 dicembre è stato sequestrato il locale situato al Vomero dove Luca Piscopo, il 15enne morto lo scorso 2 dicembre, aveva mangiato sushi insieme ad alcune amiche. I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dell’attività nell’attesa che emergano altri snodi fondamentali per fare chiarezza sul decesso del 15enne napoletano. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 16 dicembre è statoil locale situato aldove, il 15enne morto lo scorso 2 dicembre, avevainsieme ad alcune amiche. I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dell’attività nell’attesa che emergano altri snodi fondamentali per fare chiarezza sul decesso del 15enne napoletano. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

