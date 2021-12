Luca Lucci, le chat criptate del capo ultrà del Milan arrestato per droga: “Ho mezzo milione di lavoro”, “Mangiamo tutti e pure bene” (Di venerdì 17 dicembre 2021) capo ultras e trafficante di droga. Il vero lavoro di Luca Lucci, alias “il Toro” o anche “Belvaitalia” (il suo nome nei messaggi criptati con il sistema Encrochat) non è quello di capo ultrà del Milan e nemmeno quello farlocco presso la società Lu.Ma. srl, ma quello di trafficante di cocaina, marijuana e hashish. Lo spiega lui stesso in modo chiaro quando scrive, certo di non essere intercettato: “E ho mezzo milione di lavoro in Marocco”. E ancora, alla frase di un amico, “Io spaccio”, il capo della curva Sud rossonera risponde: “Fino alla morte”. I passaggi sono contenuti negli atti dell’inchiesta della Procura di Milano che ha ottenuto dal giudice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)ultras e trafficante di. Il verodi, alias “il Toro” o anche “Belvaitalia” (il suo nome nei messaggi criptati con il sistema Encro) non è quello didele nemmeno quello farlocco presso la società Lu.Ma. srl, ma quello di trafficante di cocaina, marijuana e hashish. Lo spiega lui stesso in modo chiaro quando scrive, certo di non essere intercettato: “E hodiin Marocco”. E ancora, alla frase di un amico, “Io spaccio”, ildella curva Sud rossonera risponde: “Fino alla morte”. I passaggi sono contenuti negli atti dell’inchiesta della Procura dio che ha ottenuto dal giudice ...

