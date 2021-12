Luca Lucci: arrestato per traffico di droga il capo ultras del Milan fotografato con Salvini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capo ultras della curva sud del Milan, Luca Lucci, è uno degli otto arrestati questa mattina nell’ambito di un’inchiesta per traffico di hashish importato dal Marocco e di cocaina proveniente dal Sudamerica. Oltre alle diverse inchieste a suo carico e alla condanna per un pugno sferrato a un tifoso dell’Inter in un derby del 2009, Lucci divenne famoso anche perché il 16 dicembre 2018 si fece fotografare insieme all’allora vicepremier Matteo Salvini in occasione dei 50 anni della curva sud. Gli agenti della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, lo ha condotto in carcere insieme ad altre due persone, mentre in quattro sono agli arresti domiciliari e uno è sottoposto all’obbligo di presenza alla Polizia giudiziaria, oltre al divieto di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildella curva sud del, è uno degli otto arrestati questa mattina nell’ambito di un’inchiesta perdi hashish importato dal Marocco e di cocaina proveniente dal Sudamerica. Oltre alle diverse inchieste a suo carico e alla condanna per un pugno sferrato a un tifoso dell’Inter in un derby del 2009,divenne famoso anche perché il 16 dicembre 2018 si fece fotografare insieme all’allora vicepremier Matteoin occasione dei 50 anni della curva sud. Gli agenti della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, lo ha condotto in carcere insieme ad altre due persone, mentre in quattro sono agli arresti domiciliari e uno è sottoposto all’obbligo di presenza alla Polizia giudiziaria, oltre al divieto di ...

