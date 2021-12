Luca Damiani nuovo presidente della Ics Maugeri

(Di venerdì 17 dicembre 2021) PAVIA (ITALPRESS) – L’assemblea dei sociICSha deliberato la nomina adel Cda di, in sostituzione di Gualtiero Brugger. Il, già vice, avrà un ruolo esecutivo a fianco dell’Ad Mario Melazzini, nel compito di dare impulso al processo di cambiamento e trasformazione, affinchè si possano cogliere nuove sfide. L’incarico di viceè stato conferito a Giovanni Fattore, già nel consiglio. La società ringrazia Brugger per il suo ruolo determinante e l’attività svolta dal 2014 a oggi e comunica, inoltre, che il Cda in carica continuerà a operare sino alla naturale scadenza, ossia l’assemblea di approvazione del bilancio 2021. “Il mio primo ringraziamento – ha detto – ...

PAVIA - L'assemblea dei soci della ICS Maugeri ha deliberato la nomina a presidente del Cda di Luca Damiani, in sostituzione di Gualtiero Brugger. Il nuovo presidente, già vice presidente, avrà un ruolo esecutivo a fianco dell'Ad Mario Melazzini, nel compito di dare impulso al processo di ...