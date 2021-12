Love is in the air, trama 17 dicembre: i dubbi di Eda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eda Yildiz potrebbe rivelare tutta la verità a Serkan circa la paternità di Kiraz. La trama di Love is in the air di oggi, venerdì 17 dicembre, rivela che la paesaggista sarà molto confusa e disorientata sul da farsi e ne parlerà con Ayfer e Melek. Eda e Serkan si sono rivisti per caso presso l'hotel di Sile dove la donna sta seguendo un progetto di ristrutturazione del paesaggio, mentre la Art Life sta curando il resto, e tra loro sono riaffiorati gli antichi sentimenti, ma anche tanto rancore e risentimento per come è finita la loro relazione. Dal canto suo, Eda sta cercando di nascondere a Bolat che ha avuto una figlia da lui, Kiraz, di cui non gli ha mai detto nulla in quanto il giovane, dopo aver sconfitto il tumore, ha dichiarato di non voler mai avere figli e ha rinviato più volte il matrimonio con la Yildiz. In seguito, Eda, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eda Yildiz potrebbe rivelare tutta la verità a Serkan circa la paternità di Kiraz. Ladiis in the air di oggi, venerdì 17, rivela che la paesaggista sarà molto confusa e disorientata sul da farsi e ne parlerà con Ayfer e Melek. Eda e Serkan si sono rivisti per caso presso l'hotel di Sile dove la donna sta seguendo un progetto di ristrutturazione del paesaggio, mentre la Art Life sta curando il resto, e tra loro sono riaffiorati gli antichi sentimenti, ma anche tanto rancore e risentimento per come è finita la loro relazione. Dal canto suo, Eda sta cercando di nascondere a Bolat che ha avuto una figlia da lui, Kiraz, di cui non gli ha mai detto nulla in quanto il giovane, dopo aver sconfitto il tumore, ha dichiarato di non voler mai avere figli e ha rinviato più volte il matrimonio con la Yildiz. In seguito, Eda, ...

