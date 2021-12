Love is in the Air, anticipazioni oggi 17 dicembre: la “sfida” di Serkan e Kiraz (Di venerdì 17 dicembre 2021) anticipazioni della puntata venerdì 17 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Una Vita, Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda nel 157esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Il Bolat, dopo essersi sfogato con Aydan, si scuserà con Eda per il suo comportamento aggressivo. L’architetto avrà Leggi su solodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021)della puntata venerdì 17diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Una Vita, Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda nel 157esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Il Bolat, dopo essersi sfogato con Aydan, si scuserà con Eda per il suo comportamento aggressivo. L’architetto avrà

Advertising

BrokenRose93 : I See Love, It’s Party Time e Forever sono le mie preferite tra le canzoni che @joejonas ha fatto per le colonne so… - FMXObEct6cklhBq : RT @fashionsoaptv: ??Boom di ascolti per Love is in the air 2????? ??Per poco, non faceva il suo record 'personale', nonostante 15 minuti scars… - redazionetvsoap : Povero Kemal, cuore di papà... #anticipazioni #loveisintheair - Silvia_Fancy : RT @fashionsoaptv: ??Boom di ascolti per Love is in the air 2????? ??Per poco, non faceva il suo record 'personale', nonostante 15 minuti scars… - nonnamatta1 : RT @fashionsoaptv: ??Boom di ascolti per Love is in the air 2????? ??Per poco, non faceva il suo record 'personale', nonostante 15 minuti scars… -