Love is in the air, anticipazioni 20 dicembre: Eda non l’ha mai dimenticato (Di venerdì 17 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata lunedì 20 dicembre. Eda non l’ha mai dimenticato: Serkan adesso lo viene a scoprire così. Eda guarda SerkanLa cena speciale organizzata da Serkan sembrava andare per il verso giusto. Dopo il lavoro, il Bolat era riuscito a ritrovare una certa sintonia con Eda. A fine serata, però, una telefonata sconvolge l’equilibrio che a fatica si era creato. La piccola Kiraz sentiva la mancanza della mamma e così la chiama: Eda risponde con parole dolci e affettuose, che subito Serkan crede riferite ad un uomo. Eda si è innamorata e frequenta qualcun altro dopo di lui? L’architetto si infuria per la gelosia, la Yildiz lo pianta in asso e va via da sola. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! È tempo di dirgli la verità sulla ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata lunedì 20. Eda nonmai: Serkan adesso lo viene a scoprire così. Eda guarda SerkanLa cena speciale organizzata da Serkan sembrava andare per il verso giusto. Dopo il lavoro, il Bolat era riuscito a ritrovare una certa sintonia con Eda. A fine serata, però, una telefonata sconvolge l’equilibrio che a fatica si era creato. La piccola Kiraz sentiva la mancanza della mamma e così la chiama: Eda risponde con parole dolci e affettuose, che subito Serkan crede riferite ad un uomo. Eda si è innamorata e frequenta qualcun altro dopo di lui? L’architetto si infuria per la gelosia, la Yildiz lo pianta in asso e va via da sola. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! È tempo di dirgli la verità sulla ...

