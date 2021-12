Love is in the air: Aidan tradita da Seyfi, ecco perchè (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederò nella puntata di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca. Anche oggi, 17 dicembre, abbiamo modo di vedere quello che sta succedendo tra Serkan ed Eda. Chissà se poi la bella paesaggista riuscirà a rivelare la verità sulla figlia al proprietario della Artlife. LEGGI ANCHE —> Una vita: Natalia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederò nella puntata di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca. Anche oggi, 17 dicembre, abbiamo modo di vedere quello che sta succedendo tra Serkan ed Eda. Chissà se poi la bella paesaggista riuscirà a rivelare la verità sulla figlia al proprietario della Artlife. LEGGI ANCHE —> Una vita: Natalia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

jooniexrini : The way i love him cioè mi sono svegliata sperando di trovare qualcosa di yoongi and i found this - radiofmfaleria : Pronti ad iniziare una nuova giornata insieme? Dalle 8:00: TOP CHART - VERDI BIANCHI ROSSI - ONE HOUR - THE MAG… - fellienflwr : @gyeomvita AMOOOOOOOO buon compleanno!!! sei nata lo stesso giorno di mia mamma due leggende semplicemente ?????? you'… - ceciliaime : @share_the_love_ Grazie ?? - Love_calls_love : RT @gaetdisabato: Dopo The Hitchhiker's Guide to the Galaxy io propongo un The Zorzi's Guide to #DragRaceItalia Jury con tutti i giudizi su… -