L’opposizione turca vuole spingere Erdo?an a rinunciare al potere

L'opposizione turca vuole spingere Erdoğan a rinunciare al potere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sullo sfondo della pesante crisi economica e valutaria che attanaglia il Paese, il politologo turco Kerim Has spiega le ragioni e le possibilità di riuscita dell'opposizione anti-Erdoğan. In Turchia sei partiti di opposizione hanno deciso di unire le forze per ripristinare il sistema parlamentare nel Paese. I soggetti ostili al presidente Recep Tayyip Erdoğan vogliono non soltanto porre un limite alla sua permanenza al potere, ma anche abolire alcune sue importanti prerogative. A dare origine a questa coalizione informale è la situazione di crisi in cui versa la valuta nazionale; il deprezzamento della lira non ha convinto infatti il Capo dello Stato della necessità di cambiare la sua politica economica. Secondo gli esperti, un tale risveglio dell'opposizione potrebbe essere legato al crollo di popolarità del presidente e ...

