L’ondata Omicron “investe” anche le famiglie reali europee: galà annullati e Natale a rischio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a mettere a rischio la quotidianità di ciascuno di noi e il discorso non cambia quando si parla delle famiglie reali europee. La regina Elisabetta, infatti, ha dovuto disdire il pranzo pre-natalizio di famiglia, anche se non ha intenzione di rinunciare alla riunione dei suoi cari per il giorno di Natale. A rinunciare al galà per i propri 18 anni è, invece, la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia, mentre la principessa Amalia di Olanda si è rammaricata per aver celebrato la sua maggiore età in un momento così difficile per la nazione. La variante Omicron non ferma il Natale della regina Elisabetta Le notizie di ieri riportavano che la regina Elisabetta ha dovuto rinunciare al suo pranzo pre-natalizio con la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a mettere ala quotidianità di ciascuno di noi e il discorso non cambia quando si parla delle. La regina Elisabetta, infatti, ha dovuto disdire il pranzo pre-natalizio di famiglia,se non ha intenzione di rinunciare alla riunione dei suoi cari per il giorno di. A rinunciare alper i propri 18 anni è, invece, la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia, mentre la principessa Amalia di Olanda si è rammaricata per aver celebrato la sua maggiore età in un momento così difficile per la nazione. La variantenon ferma ildella regina Elisabetta Le notizie di ieri riportavano che la regina Elisabetta ha dovuto rinunciare al suo pranzo pre-natalizio con la ...

Advertising

lugian76 : BREAKING - Il tasso di ospedalizzazione del Sudafrica crolla a solo l'1,7% nell'ondata #Omicron, rispetto al 19% de… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Massima allerta nel Regno Unito per la crescita dei contagi, 88 mila in un solo giorno. 'La variante omicron provocherà l'ondat… - Filippo15056359 : RT @GiovaQuez: Anche nel caso di minore gravità di malattia con #Omicron aumento esponenziale di casi si tradurrà in un numero crescente di… - vendutoschifoso : RT @ALFO100897: Variante Omicron, Germania: 'In arrivo ondata Covid mai vista prima'. 'L'Apocalisse', al confronto, è una barzelletta...??… - ALFO100897 : Variante Omicron, Germania: 'In arrivo ondata Covid mai vista prima'. 'L'Apocalisse', al confronto, è una barzelle… -