Lo sciopero dell'Italia che soffre, Cgil e Uil riempiono le piazze. Disagi contenuti, ma le manifestazioni sono un successo Alta adesione con punte dell'80% tra le tute blu (Di venerdì 17 dicembre 2021) I numeri a questo punto contano poco. Nelle aziende associate le adesioni allo sciopero, fa sapere la Confindustria in attesa dei dati definitivi, sono risultate ben al di sotto del 5%. Altra musica da Cgil e Uil: la media delle adesioni ha viaggiato all'85%. Da Nord a Sud – fanno sapere i sindacati – sono tanti i lavoratori e le lavoratrici che hanno incrociato le braccia, tanti quelli che hanno riempito le cinque piazze in cui si sono tenute le manifestazioni: a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo. E tra i comparti emblematica è la risposta dei metalmeccanici: il primo dato aggregato registrava un'adesione dell'80%. Ma i numeri, dicevamo, contano poco. Quello che rimane della giornata di mobilitazione proclamata da Maurizio ...

