Lo pestano per rapinarlo del Rolex, ma resiste: due banditi arrestati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Spray al peperoncino e botte da orbi per rapinarlo del Rolex . Ma non era proprio la serata giusta per i due malviventi pregiudicati, un albanese e un italiano di 25 e 29 anni, che avevano atteso alle ... Leggi su lanazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Spray al peperoncino e botte da orbi perdel. Ma non era proprio la serata giusta per i due malviventi pregiudicati, un albanese e un italiano di 25 e 29 anni, che avevano atteso alle ...

