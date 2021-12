Liverpool | futuro incerto per Salah | arriva la richiesta monstre dell’egiziano!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Mohamedè aldal 2017, in questi anni è stato senza dubbio uno degli elementi di punta della rosa di Klopp. Il suo contratto con i Reds scadrà il 30 giugno del 2023, la società vorrebbe rinnovare il contratto dell’egiziano per evitare di perderlo a zero. Il calciatore percepisce attualmente 12 milioni di euro, ladell’ex Roma, per il prolungamento del suo contratto, è di circa 25 milioni.rinnovoIl classe 1992 spara alto e lascia spazio a scenari inediti per il suo. Il, qualora l’attaccante non dovesse abbassare le sue pretese, potrebbe lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da Calcionews24.com, il Real Madrid sarebbe interessato al giocatore. La prima scelta degli spagnoli resta comunque ...