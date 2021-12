LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: Paris e gli azzurri a caccia del primo podio stagionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo della seconda prova cronometrata di discesa Programma orari e tv del weekend della Val Gardena Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del terzo SuperG della stagione di Coppa del Mondo. Sulla celebre Saslong di Val Gardena gli azzurri capitanati da Dominik Paris tenteranno di acciuffare quel podio solo sfiorato nelle prime tappe del massimo circuito sciistico. Le prove di discesa non hanno dato segnali troppo incoraggianti in casa Italia ma le speranze rimangono più vive che mai. Mattia Casse e Dominik Paris possono ambire ad un grande piazzamento in top-5 mentre Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia puntano ad entrare nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl riepilogo della seconda prova cronometrata di discesa Programma orari e tv del weekend della ValBenvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale del terzodella stagione di Coppa del Mondo. Sulla celebre Saslong di Valglicapitanati da Dominiktenteranno di acciuffare quelsolo sfiorato nelle prime tappe del massimo circuito sciistico. Le prove di discesa non hanno dato segnali troppo incoraggianti in casa Italia ma le speranze rimangono più vive che mai. Mattia Casse e Dominikpossono ambire ad un grande piazzamento in top-5 mentre Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia puntano ad entrare nei ...

