LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: subito in pista Curtoni e Bassino. Goggia pettorale 13 (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11,45 10.34: Marta Bassino chiude con 66 centesimi di ritardo nonostante una velocità più alta nel finale, dove ha perso tanto rispetto alla compagna 10.33: 17 centesimi di ritardo per Bassino all’intermedio 10.31: Il primo tempo di riferimento è 1’43?22 fatto segnare dall’azzurra Elena Curtoni. Ora Marta Bassino 10.28: Tutto pronto per la prima discesa che sarà di Elena Curtoni 10.25: Attesa anche per la crescita della squadra svizzera, prima di tutto per Lara Gut-Behrami che è uscita con qualche livido dalla caduta di St Moritz ma anche Gisin, Flury, Suter e Nufer possono fare molto bene 10.21: Attenzione anche a Elena ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11,45 10.34: Martachiude con 66 centesimi di ritardo nonostante una velocità più alta nel finale, dove ha perso tanto rispetto alla compagna 10.33: 17 centesimi di ritardo perall’intermedio 10.31: Il primo tempo di riferimento è 1’43?22 fatto segnare dall’azzurra Elena. Ora Marta10.28: Tutto pronto per la prima discesa che sarà di Elena10.25: Attesa anche per la crescita della squadra svizzera, prima di tutto per Lara Gut-Behrami che è uscita con qualche livido dalla caduta di St Moritz ma anche Gisin, Flury, Suter e Nufer possono fare molto bene 10.21: Attenzione anche a Elena ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde in testa, 16° Dominik Paris - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando davanti a Mowinckel… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Goggia firma il miglior tempo. Sesta Nadia Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica -