LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: si parte alle 10.30, subito in pista Curtoni e Bassino. Goggia pettorale 13

10.11 Domani si inizierà a fare sul serio con la discesa libera in programma alle 10.30. Domenica sarà la volta del superG che prenderà il via alle 11.00 in punto. 

10.08 Delle 52 atlete al via ben 9 sono azzurre. Vedremo subito al cancelletto Elena Curtoni e Marta Bassino mentre Sofia Goggia, dominatrice della Prova cronometrata disputata ieri, scenderà con il pettorale 13. 

10.05 Ecco la startlist odierna: 
1 297910 Curtoni Elena 1991 ITA Head
2 299276 Bassino Marta 1996 ITA Salomon 
3 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 
4 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 
5 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

