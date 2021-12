LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: risultati batterie, bene gli azzurri. Alle 15.00 le finali (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RIEPILOGO batterie DEL MATTINO ORARI E PROGRAMMA DELLE finali DAlle 15.00 9.06: L’appuntamento è per le 15.00 di oggi pomeriggio per la seconda sessione di finali e semifinali con tanta Italia in vasca. Grazie per il momento e a più tardi 9.05: Al via nella finale degli 800 stile libero donne: Li, McIntosh, Gose, Quadarella, Kirpichnikova, Caramignoli, Grimes, Egorova 9.05: Vince l’ultima batteria la giovanissima canadese McIntosh con il tempo di 8’13?37, seconda la tedesca Gose in 8’13?61, terza Kirpichnikova, quarta Caramignoli che sarà in finale. Due azzurre in finale domani 9.02: Ai 600 McIntosh, Kirpichnikova, Gose, Caramignoli sui tempi di Quadarella 9.00: Ai 400 McIntosh, Kirpichnikova, Gose, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARIEPILOGODEL MATTINO ORARI E PROGRAMMA DELLE15.00 9.06: L’appuntamento è per le 15.00 di oggi pomeriggio per la seconda sessione die semicon tanta Italia in. Grazie per il momento e a più tardi 9.05: Al via nella finale degli 800 stile libero donne: Li, McIntosh, Gose, Quadarella, Kirpichnikova, Caramignoli, Grimes, Egorova 9.05: Vince l’ultima batteria la giovanissima canadese McIntosh con il tempo di 8’13?37, seconda la tedesca Gose in 8’13?61, terza Kirpichnikova, quarta Caramignoli che sarà in finale. Due azzurre in finale domani 9.02: Ai 600 McIntosh, Kirpichnikova, Gose, Caramignoli sui tempi di Quadarella 9.00: Ai 400 McIntosh, Kirpichnikova, Gose, ...

