LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Matteo Ciampi e 4×50 mista femminile in finale! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08: Nella prima batteria dei 100 stile libero donne vince la rappresentante delle Far Oer Vestergard in 58?83 7.06: Questi i finalisti dei 200 stile libero uomini: Scheffer, Hwang, Scott, Smith, Shchegolev, Rapsys, Djakovic e Ciampi. Era davvero difficile per l’azzurro entrare ma il riscatto dopo la delusione di ieri nei 400 è arrivato! 7.05: E’ in finale Matteo Ciampi nei 200 stile libero! Grande risultato per l’azzurro. Vince Scheffer l’ultima batteria in 1’42?42 davanti a Scott in 1’42?58 7.01: Non una batteria velocissima e può andare benino per Ciampi che è quinto al momento. Vince Smith con 1’42?64, secondi a pari merito lo svizzero Djakovic e il lituano Rapsys con 1’42?82 6.58: Ciampi chiude al secondo posto con ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.08: Nella prima batteria dei 100 stile libero donne vince la rappresentante delle Far Oer Vestergard in 58?83 7.06: Questi i finalisti dei 200 stile libero uomini: Scheffer, Hwang, Scott, Smith, Shchegolev, Rapsys, Djakovic e. Era davvero difficile per l’azzurro entrare ma il riscatto dopo la delusione di ieri nei 400 è arrivato! 7.05: E’ in finalenei 200 stile libero! Grande risultato per l’azzurro. Vince Scheffer l’ultima batteria in 1’42?42 davanti a Scott in 1’42?58 7.01: Non una batteria velocissima e può andare benino perche è quinto al momento. Vince Smith con 1’42?64, secondi a pari merito lo svizzero Djakovic e il lituano Rapsys con 1’42?82 6.58:chiude al secondo posto con ...

