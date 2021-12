LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Matteo Ciampi e 4×50 mista femminile in finale! Rivolta e Lamberti ok (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00: Buoni tempi per le due russe che dominano la seconda batteria: vince Chimrova in 2’05?12, seconda Markova in 2’05?97 7.55: La serba Crevar vince la prima batteria dei 200 farfalla in 2’09?33 7.53: Questi i semifinalisti dei 100 farfalla: Ponti, Minakov, Ramadan, Rivolta, Korstanje, Liendo Edwards, Lanza, Carter, Miljenic, Majerski, Le Clos, Ivanov, Hvas, Bucher, Lamberti, Shields 7.51: Due azzurri in semifinale nei 100 farfalla, Lamberti con qualche difficoltà. Il russo Minakov vince l’ultima batteria in 49?60, secondo l’olandese Korstanje in 49?97 7.48. Secondo posto per Michele Lamberti nella penultima batteria con 50?53, anche per lui non ci saranno problemi per la qualificazione anche se è apparso un po’ arrugginito. Vince Hvas con ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.00: Buoni tempi per le due russe che dominano la seconda batteria: vince Chimrova in 2’05?12, seconda Markova in 2’05?97 7.55: La serba Crevar vince la prima batteria dei 200 farfalla in 2’09?33 7.53: Questi i semifinalisti dei 100 farfalla: Ponti, Minakov, Ramadan,, Korstanje, Liendo Edwards, Lanza, Carter, Miljenic, Majerski, Le Clos, Ivanov, Hvas, Bucher,, Shields 7.51: Due azzurri in semifinale nei 100 farfalla,con qualche difficoltà. Il russo Minakov vince l’ultima batteria in 49?60, secondo l’olandese Korstanje in 49?97 7.48. Secondo posto per Michelenella penultima batteria con 50?53, anche per lui non ci saranno problemi per la qualificazione anche se è apparso un po’ arrugginito. Vince Hvas con ...

