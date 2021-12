LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: azzurre in finale nella 4×50 mista! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38: Queste le finaliste della 4×50 mista donne: Usa, Canada, Italia, Cina, Svezia, Russia, Olanda, Bielorussia 6.37: Italia seconda alle spalle del Canada e in finale. 1’45?17 per le nordamericane, secondo posto per le azzurre in 1’45?48, tgerza la Russia in 1’45?76. azzurre tranquillamente in finale con il terzo tempo 6.36: A metà gara Canada, Italia, Bielorussia 6.34: Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro in acqua per l’Italia nella seconda batteria 6.33: Gli Usa vincono la prima batteria in 1’44?50, Cina seconda in 1’45?57, terza la Svezia in 1’45?63 6.32: A metà gara della prima batteria della 4×50 mista donne Usa, Cina, Svezia 6.29: A completare il programma ci saranno le batterie ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38: Queste le finaliste dellamista donne: Usa, Canada, Italia, Cina, Svezia, Russia, Olanda, Bielorussia 6.37: Italia seconda alle spalle del Canada e in. 1’45?17 per le nordamericane, secondo posto per lein 1’45?48, tgerza la Russia in 1’45?76.tranquillamente incon il terzo tempo 6.36: A metà gara Canada, Italia, Bielorussia 6.34: Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro in acqua per l’Italiaseconda batteria 6.33: Gli Usa vincono la prima batteria in 1’44?50, Cina seconda in 1’45?57, terza la Svezia in 1’45?63 6.32: A metà gara della prima batteria dellamista donne Usa, Cina, Svezia 6.29: A completare il programma ci saranno le batterie ...

