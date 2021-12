LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 mista donne settima, Mora ottavo nei 100 dorso (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: Vittoria a sorpresa dello statunitense Casas con il tempo di 49?23, secondo posto per il battuto di giornata, Kolesnikov con 49?46, terzo posto per il rumeno Glinta con 49?60. Record personale che non evita l’ultimo posto per Lorenzo Mora in 49?93 15.10: A metà gara Casas, Kolesnikov, Guido 15.08: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini. C’è Lorenzo Mora al via. Samusenko (Rus), Mora (Ita), Christou (Gre), Kolesnikov (Rus), Casas (Usa), Stokowski (Pol), Guido (Bra), Glinta (Rou) 15.06: Brutta gara delle azzurre che non sono mai state in gara per il podio 15.05: record del mondo eguagliato, record europeo e medaglia d’oro per la Svezia che ha dominato la gara con 1’42?38, argento per gli Stati Uniti con 1’43?61, terza l’Olanda con ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11: Vittoria a sorpresa dello statunitense Casas con il tempo di 49?23, secondo posto per il battuto di giornata, Kolesnikov con 49?46, terzo posto per il rumeno Glinta con 49?60. Record personale che non evita l’ultimo posto per Lorenzoin 49?93 15.10: A metà gara Casas, Kolesnikov, Guido 15.08: Questi i finalisti dei 100uomini. C’è Lorenzoal via. Samusenko (Rus),(Ita), Christou (Gre), Kolesnikov (Rus), Casas (Usa), Stokowski (Pol), Guido (Bra), Glinta (Rou) 15.06: Brutta gara delle azzurre che non sono mai state in gara per il podio 15.05: record del mondo eguagliato, record europeo e medaglia d’oro per la Svezia che ha dominato la gara con 1’42?38, argento per gli Stati Uniti con 1’43?61, terza l’Olanda con ...

