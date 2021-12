LIVE Nadal-Murray | World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA | torna in campo il fuoriclasse spagnolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, Torneo Abu2021: chi parteciperà? Il ritorno di Rafael, presenti anche Rublev e Ruud –Abu2021, Andybatte Daniel Evans nel derby e affronterà RafaelBuongiorno e benvenuti alladel match tra Rafaele Andy, sfida valida per la semifinale delAbu2021 di singolare maschile. Venticinquesima sfida tra i due giocatori con loavanti 17 a 7 nei testa a testa: l’iberico ha trionfato per l’ultima volta nel lontano 2016 in semifinale a Montecarlo ...