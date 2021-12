LIVE Nadal-Murray 3-6 5-7, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: il britannico sorprende l’iberico e vola in finale contro Rublev! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 5-7 GAME SET AND MATCH ANDY Murray!! Vittoria pazzesca del britannico in un’ora e cinquanta minuti. 40-30 Nadal ANNULLA IL PRIMO TENTATIVO! Murray non trova l’angolo giusto e viene passato. 40-15 DUE MATCH POINT Murray! 30-15 Ace del britannico. 15-15 Gran diritto di Murray in uscita dal servizio sulla profondità di Nadal. 0-15 PASSANTE IMMEDIATO DI Nadal CHE TROVA IL VINCENTE DI DIRITTO! 5-6 BREAK Murray!!!!! Lo scozzese trova il vincente dopo uno scambio ad alta intensità e serve per il match. 30-40 Nuovamente serve&volley per lo spagnolo che annulla la prima chance. 15-40 DUE PALLE BREAK Murray!!!! ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 5-7 GAME SET AND MATCH ANDY!! Vittoria pazzesca delin un’ora e cinquanta minuti. 40-30ANNULLA IL PRIMO TENTATIVO!non trova l’angolo giusto e viene passato. 40-15 DUE MATCH POINT! 30-15 Ace del. 15-15 Gran diritto diin uscita dal servizio sulla profondità di. 0-15 PASSANTE IMMEDIATO DICHE TROVA IL VINCENTE DI DIRITTO! 5-6 BREAK!!!!! Lo scozzese trova il vincente dopo uno scambio ad alta intensità e serve per il match. 30-40 Nuovamente serve&volley per lo spagnolo che annulla la prima chance. 15-40 DUE PALLE BREAK!!!! ...

