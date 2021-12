LIVE Nadal-Murray 3-6 4-3, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: lo spagnolo avanti nel secondo set! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Altro scambio ad alta intensità vinto da Nadal che tiene il servizio e conduce il set. 40-15 Servizio e diritto di Nadal. 30-15 CHE RECUPERO DI DIRITTO DI Nadal IN USCITA DAL SERVIZIO! 15-15 Risposta aggressiva di diritto di Murray con il diritto. 15-0 Ace di Nadal. 3-3 Murray continua a non avere problemi al servizio e pareggia i conti nel set. 40-15 Ace centrale dello scozzese. 30-15 Buona prima di Murray. 15-15 Gran risposta dello spagnolo con il diritto: il Challenger sovverte il responso e dà il punto aloo scozzese. 0-15 Diritto diagonale lungo di Murray dopo le diagonali di rovescio di Nadal. 3-2 Nadal VINCE UN ALTRO ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Altro scambio ad alta intensità vinto dache tiene il servizio e conduce il set. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 CHE RECUPERO DI DIRITTO DIIN USCITA DAL SERVIZIO! 15-15 Risposta aggressiva di diritto dicon il diritto. 15-0 Ace di. 3-3continua a non avere problemi al servizio e pareggia i conti nel set. 40-15 Ace centrale dello scozzese. 30-15 Buona prima di. 15-15 Gran risposta dellocon il diritto: il Challenger sovverte il responso e dà il punto aloo scozzese. 0-15 Diritto diagonale lungo didopo le diagonali di rovescio di. 3-2VINCE UN ALTRO ...

