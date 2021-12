LIVE Nadal-Murray 3-6 1-0, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: buon inizio dello spagnolo nel secondo set (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si salva il maiorchino che annulla due palle break. AD-40 Ace di Nadal. 40-40 Altra prima importante di Nadal dopo il doppio fallo. 40-AD ALTRA CHANCE Murray! Durata del game sui 7 minuti. 40-40 Prima al corpo di Nadal. 40-AD ARRIVA LA PALLA BREAK PER Murray! Che aggressività sulla seconda e doppio fallo dello spagnolo. 40-40 Murray NON MOLLA IN RISPOSTA! Palla corta deliziosa dello scozzese: recupero sul nastro di Nadal. AD-40 buona prima di Nadal. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! SUBITO IN DIFFICOLTÀ Nadal AL SERVIZIO 40-30 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI Murray! 40-15 CHE VIOLENZA ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Si salva il maiorchino che annulla due palle break. AD-40 Ace di. 40-40 Altra prima importante didopo il doppio fallo. 40-AD ALTRA CHANCE! Durata del game sui 7 minuti. 40-40 Prima al corpo di. 40-AD ARRIVA LA PALLA BREAK PER! Che aggressività sulla seconda e doppio fallo. 40-40NON MOLLA IN RISPOSTA! Palla corta deliziosascozzese: recupero sul nastro di. AD-40a prima di. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! SUBITO IN DIFFICOLTÀAL SERVIZIO 40-30 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI! 40-15 CHE VIOLENZA ...

