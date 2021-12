LIVE Nadal-Murray 2-5, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: il britannico piazza il break nel primo set! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio profondo di Nadal: in ritardo con il rovescio Murray. 15-0 Servizio e diritto di Nadal. 2-5 break CONFERMATO DA Murray! Nadal al cambio campo deve allungare il set. 40-15 L’ex numero 1 al mondo può confermare il break. 30-15 PASSANTE IN CORSA DI Murray!!!! Lo scozzese supera Nadal che aveva attaccato la rete. 15-15 Servizio e diritto di Murray. 0-15 Risposta di diritto vincente di Nadal. 2-4 ARRVA IL break DI Murray!!! Passaggio a vuoto dell’iberico al servizio. 15-40 DUE PALLE break Murray!!! Che profondità dello scozzese che può scappare nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Rovescio profondo di: in ritardo con il rovescio. 15-0 Servizio e diritto di. 2-5CONFERMATO DAal cambio campo deve allungare il set. 40-15 L’ex numero 1 al mondo può confermare il. 30-15 PASSANTE IN CORSA DI!!!! Lo scozzese superache aveva attaccato la rete. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15 Risposta di diritto vincente di. 2-4 ARRVA ILDI!!! Passaggio a vuoto dell’iberico al servizio. 15-40 DUE PALLE!!! Che profondità dello scozzese che può scappare nel ...

