LIVE Nadal-Murray 2-3, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: equilibrio nel primo set! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In difficoltà Nadal sulla diagonale di rovescio mancina. 2-3 Murray conduce il primo set. 40-15 Prima potente dello scozzese. 30-15 Gran rovescio dello spagnolo in risposta. 30-0 Risposta in rete di Nadal. 15-0 Servizio e diritto del campione olimpico 2012 e 2016. 2-2 Nessun punto perso al servizio sin qui per Nadal. 40-0 Prima vincente del maiorchino. 30-0 Risposta lunga di Murray. 15-0 Serve&volley vincente dí Nadal. 1-2 Resta avanti Murray nel primo set. AD-40 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO A CAMPO APERTO DI Nadal! Che risposta di diritto diagonale ad aprirsi il campo però… 40-40 Prima vincente del classe 1987. 40-AD PALLA BREAK ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In difficoltàsulla diagonale di rovescio mancina. 2-3conduce ilset. 40-15 Prima potente dello scozzese. 30-15 Gran rovescio dello spagnolo in risposta. 30-0 Risposta in rete di. 15-0 Servizio e diritto del campione olimpico 2012 e 2016. 2-2 Nessun punto perso al servizio sin qui per. 40-0 Prima vincente del maiorchino. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Serve&volley vincente dí. 1-2 Resta avantinelset. AD-40 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO A CAMPO APERTO DI! Che risposta di diritto diagonale ad aprirsi il campo però… 40-40 Prima vincente del classe 1987. 40-AD PALLA BREAK ...

