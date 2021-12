LIVE Nadal-Murray 0-1, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Risposta lunga di Nadal. 40-40 Risposta profonda dell’iberico: errore di Murray in uscita dal servizio. 40-30 DIRITTO VECCHIO STILE DI Murray IN CORSA!!!! Che recupero dello scozzese dopo il diritto di Nadal. 30-30 Pessimo rovescio in avanzamento di Murray dal centro del campo. 30-15 Ottima prima di Murray. 15-15 Recupero largo di Nadal con il rovescio dopo il diagonale di diritto di Murray. 0-15 Primo punto di un giocatore in risposta: diritto largo di Murray in uscita dal servizio. 1-1 Turno di servizio a zero anche per il 20 volte campione Slam. 40-0 È Murray a non trovare il campo questa volta sul rovescio diagonale dello ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Risposta lunga di. 40-40 Risposta profonda dell’iberico: errore diin uscita dal servizio. 40-30 DIRITTO VECCHIO STILE DIIN CORSA!!!! Che recupero dello scozzese dopo il diritto di. 30-30 Pessimo rovescio in avanzamento didal centro del campo. 30-15 Ottima prima di. 15-15 Recupero largo dicon il rovescio dopo il diagonale di diritto di. 0-15 Primo punto di un giocatore in risposta: diritto largo diin uscita dal servizio. 1-1 Turno di servizio a zero anche per il 20 volte campione Slam. 40-0 Èa non trovare il campo questa volta sul rovescio diagonale dello ...

