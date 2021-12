LIVE Nadal-Murray 0-0, World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto in rete dell’iberico sul diagonale di Murray. 15-0 Diritto lungo di Nadal nello spostamento laterale. 0-0 Si comincia! Batte Murray! INIZIO PRIMO SET 16.38 Si comincia ad Abu Dhabi! Chi contenderà il titolo ad Andrej Rublev? 16.36 Andy Murray ha conquistato la semifinale grazie alla vittoria sul connazionale #25 al mondo Daniel Evans per 6-3 6-2. Il #134 al mondo partecipa per la quinta volta al torneo di esibizione che ha vinto nel 2015 grazie al ritiro di Novak Djokovic in finale. 16.34 Giocatori in campo e tributo per entrambe le star del torneo! Al via il riscaldamento. 16.33 Negli States l’iberico ha vinto prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Diritto in rete dell’iberico sul diagonale di. 15-0 Diritto lungo dinello spostamento laterale. 0-0 Si! Batte! INIZIO PRIMO SET 16.38 Siad Abu! Chi contenderà il titolo ad Andrej? 16.36 Andyha conquistato la semigrazie alla vittoria sul connazionale #25 al mondo Daniel Evans per 6-3 6-2. Il #134 al mondo partecipa per la quinta volta al torneo di esibizione che ha vinto nel 2015 grazie al ritiro di Novak Djokovic in. 16.34 Giocatori in campo e tributo per entrambe le star del torneo! Al via il riscaldamento. 16.33 Negli States l’iberico ha vinto prima ...

