LIVE Italia-Repubblica Ceca, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri si giocano Pechino 2022! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo, l'Italia si è garantita due possibilità per accedere alle Olimpiadi: in caso di sconfitta oggi, ci sarebbe una sorta di sfida paracadute domani contro la Danimarca. 14.47 Gli azzurri nel girone all'Italiana hanno raccolto sette vittorie ed una sola sconfitta contro la Norvegia che ha già raccolto il pass per Pechino 2022. 14.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, primo play-off del torneo Preolimpico di curling 2021. Gli scenari play-off per l'Italia

