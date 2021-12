LIVE Italia-Repubblica Ceca 5-3, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri ampliano il vantaggio dopo il quinto end! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Bohac invalida una delle due pietre Italiane dentro la home. 16.30 Candra toglie la seconda stone di Gonin che si frapponeva nella traiettoria della prima. 16.28 Classica ottima apertura di Gonin che mette la stone precisissima al centro. 16.26 Intervallo di qualche minuto per permettere ai due quartetti di rifocillarsi. Partita tesa per entrambe le formazioni: in palio c’è l’accesso alle Olimpiadi! 16.23 Ed arriva un punto per l’Italia con il tiro di Retornaz: 5-3 per gli azzurri a metà partita. 16.21 Grandissima stone scagliata da Klima!! Annullate entrambe le stone gialle. 16.19 Ottimo tiro di Retornaz!! Ancora due le stone valide dell’Italia! Ultima stone per Klima in questo quinto end. 16.17 Buon tiro di Klima che ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Bohac invalida una delle due pietrene dentro la home. 16.30 Candra toglie la seconda stone di Gonin che si frapponeva nella traiettoria della prima. 16.28 Classica ottima apertura di Gonin che mette la stone precisissima al centro. 16.26 Intervallo di qualche minuto per permettere ai due quartetti di rifocillarsi. Partita tesa per entrambe le formazioni: in palio c’è l’accesso alle Olimpiadi! 16.23 Ed arriva un punto per l’con il tiro di Retornaz: 5-3 per glia metà partita. 16.21 Grandissima stone scagliata da Klima!! Annullate entrambe le stone gialle. 16.19 Ottimo tiro di Retornaz!! Ancora due le stone valide dell’! Ultima stone per Klima in questoend. 16.17 Buon tiro di Klima che ...

