LIVE Italia-Repubblica Ceca 5-3, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: azzurri ancora davanti dopo il sesto end! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Buona stone di Candra che trova il centro spostando lateralmente la pietra Italiana. 16.40 I primi due tiri di entrambe le formazioni sono fuori dalla home. 16.38 INGENUITA’ DELLA Repubblica Ceca! Klima non sfrutta l’ultima stone e nessuno fa punti! Si rimane sul 5-3 per l’Italia dopo sei end. 16.36 E Cernovsky rende non valida la stone Italiana. Tocca a Retornaz per gli ultimi due tiri. 16.35 Mosaner toglie la stone rossa: rimane sempre una pietra gialla in mezzo alla casa. 16.33 Rimane una stone valida all’Italia: vedremo adesso per cosa opteranno i cechi. 16.31 Bohac invalida una delle due pietre Italiane dentro la home. 16.30 Candra toglie la seconda stone di Gonin ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Buona stone di Candra che trova il centro spostando lateralmente la pietrana. 16.40 I primi due tiri di entrambe le formazioni sono fuori dalla home. 16.38 INGENUITA’ DELLA! Klima non sfrutta l’ultima stone e nessuno fa punti! Si rimane sul 5-3 per l’sei end. 16.36 E Cernovsky rende non valida la stonena. Tocca a Retornaz per gli ultimi due tiri. 16.35 Mosaner toglie la stone rossa: rimane sempre una pietra gialla in mezzo alla casa. 16.33 Rimane una stone valida all’: vedremo adesso per cosa opteranno i cechi. 16.31 Bohac invalida una delle due pietrene dentro la home. 16.30 Candra toglie la seconda stone di Gonin ...

