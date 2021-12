LIVE Italia-Repubblica Ceca 4-1, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri raccolgono un punto nel terzo end! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Candra fa un favore all’Italia! Accomoda la stone di Gonin ancor più vicina al centro. 15.54 Gonin!! Al centro della home!! Grande apertura! 15.52 Solo un punto ottenuto dall’Italia! Non esaltante il tiro di Retornaz, ma comunque l’Italia si porta sul 4-1. 15.50 Klima fa il massimo annullando una delle due stone Italiane: adesso l’ultima parola spetterà agli azzurri in questo end. 15.48 Stavolta è buono il tiro di Mosaner e l’Italia potenzialmente avrebbe due punti. 15.47 Bene Cernovsky e all’Italia non rimangono più stone valide dentro la house. 15.45 Non un gran tiro di Mosaner che annulla due stone ceche, ma si autoannulla una pietra valida. 15.42 Bohac mette la stone ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 Candra fa un favore all’! Accomoda la stone di Gonin ancor più vicina al centro. 15.54 Gonin!! Al centro della home!! Grande apertura! 15.52 Solo unottenuto dall’! Non esaltante il tiro di Retornaz, ma comunque l’si porta sul 4-1. 15.50 Klima fa il massimo annullando una delle due stonene: adesso l’ultima parola spetterà agliin questo end. 15.48 Stavolta è buono il tiro di Mosaner e l’potenzialmente avrebbe due punti. 15.47 Bene Cernovsky e all’non rimangono più stone valide dentro la house. 15.45 Non un gran tiro di Mosaner che annulla due stone ceche, ma si autoannulla una pietra valida. 15.42 Bohac mette la stone ...

