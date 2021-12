LIVE Italia-Repubblica Ceca 3-1, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: accorciano i cechi nel secondo end! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Subito bel tiro di Simone Gonin! Vicinissimo al centro, gran lavoro in spazzolata di Arman e Mosaner. 15.36 Klima sfrutta al meglio la last stone e regala un punto alla Repubblica Ceca: 3-1 Italia dopo due end. 15.34 Retornazzzz!!!! E’ una sentenza!!! Gran tiro, ma adesso l’ultima stone è Ceca. 15.32 Splendido tiro di Klima! Adesso la stone più vicina al centro è della Repubblica Ceca. 15.30 Mosaner ripulisce la stone rossa! Ancora due pietre Italiane dentro la house! 15.28 Chiama il time-out la squadra Ceca che deve fronteggiare una situazione già complessa nel secondo end: ci sono due stone Italiane potenzialmente portatrici di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Subito bel tiro di Simone Gonin! Vicinissimo al centro, gran lavoro in spazzolata di Arman e Mosaner. 15.36 Klima sfrutta al meglio la last stone e regala un punto alla: 3-1dopo due end. 15.34 Retornazzzz!!!! E’ una sentenza!!! Gran tiro, ma adesso l’ultima stone è. 15.32 Splendido tiro di Klima! Adesso la stone più vicina al centro è della. 15.30 Mosaner ripulisce la stone rossa! Ancora due pietrene dentro la house! 15.28 Chiama il time-out la squadrache deve fronteggiare una situazione già complessa nelend: ci sono due stonene potenzialmente portatrici di ...

