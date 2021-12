LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-0, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: comincia il play-off! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Brutto tiro di Mosaner. L’Italia comunque in questo momento marcherebbe un punto. 15.09 Arman scaccia via la stone rossa dentro la house di Bohac! Ottimo hit&roll. 15.08 Splendida stone di Simone Gonin che si ferma in mezzo alla casa! 15.06 Due stone Italiane dentro la home dopo i primi due tiri! Grande avvio dei nostri ragazzi. 15.04 SI comincia! Martello all’Italia che avrà l’ultima stone nel primo end. 15.02 La Repubblica Ceca si presenta con Jiri Candra, Radek Bohac, Marek Cernovsky e Lukas Klima. 14.59 Cinque vittorie e tre sconfitte per i cechi che hanno steccato contro Norvegia, Italia ed Olanda fino a questo momento. 14.56 La Repubblica Ceca ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Brutto tiro di Mosaner. L’comunque in questo momento marcherebbe un punto. 15.09 Arman scaccia via la stone rossa dentro la house di Bohac! Ottimo hit&roll. 15.08 Splendida stone di Simone Gonin che si ferma in mezzo alla casa! 15.06 Due stonene dentro la home dopo i primi due tiri! Grande avvio dei nostri ragazzi. 15.04 SI! Martello all’che avrà l’ultima stone nel primo end. 15.02 Lasi presenta con Jiri Candra, Radek Bohac, Marek Cernovsky e Lukas Klima. 14.59 Cinque vittorie e tre sconfitte per i cechi che hanno steccato contro Norvegia,ed Olanda fino a questo momento. 14.56 La...

