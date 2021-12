LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley in DIRETTA: si gioca alle 13.00! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Il Dentil Praia clube, squadra brasiliana, dovrà provare a dare il tutto per tutto per strappare un 3-0 all’Imoco che le trasporterebbe DIRETTAmente al primo posto nel girone e quindi in semifinale. 12.45 La squadra italiana è già qualificata per le semifinali, frutto della netta vittoria ottenuta nel primo turno contro il Fenerbahce. alle pantere oggi basterà la vittoria di un set per assicurarsi anche il primo posto nel girone. 12.40 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Dentil Praia clube, match valido per la seconda giornata del girone A ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Il, squadra brasiliana, dovrà provare a dare il tutto per tutto per strappare un 3-0 all’Imoco che le trasporterebbemente al primo posto nel girone e quindi in semifinale. 12.45 La squadra italiana è già qualificata per le semifinali, frutto della netta vittoria ottenuta nel primo turno contro il Fenerbahce.pantere oggi basterà la vittoria di un set per assicurarsi anche il primo posto nel girone. 12.40 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alladi, match valido per la seconda giornata del girone A ...

