LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: Pantere in semifinale, prestazione straordinaria per Wolosz e Egonu (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 14:29 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito con noi Conegliano-Praia clube, assistendo all’ennesima grande vittoria del club veneto e rimanete con noi per approfondimenti sul match e per il prosieguo del Mondiale per club 2021 di volley femminile! 14:25 Paola Egonu chiude da top scorer con 22 straordinari punti. La palleggiatrice polacca Wolosz ha giocato l’ennesima partita eccezionale, servendo alla perfezione tutte le sue attaccanti, come testimoniato dal tabellino, 12 punti per Plummer, 8 per Courtney e 7 per entrambe le centrali, De Kruijf e Vuchkova. Menzione ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 14:29 La nostratermina qui, grazie per aver seguito con noi, assistendo all’ennesima grande vittoria delveneto e rimanete con noi per approfondimenti sul match e per il prosieguo delper2021 difemminile! 14:25 Paolachiude da top scorer con 22 straordinari punti. La palleggiatrice polaccaha giocato l’ennesima partita eccezionale, servendo alla perfezione tutte le sue attaccanti, come testimoniato dal tabellino, 12 punti per Plummer, 8 per Courtney e 7 per entrambe le centrali, De Kruijf e Vuchkova. Menzione ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Volley #MondialeperClub #ClubWorldChamps #Women #Conegliano, già in #semifinale, asfalta anche il #PraiaClube 3-0! #live - zazoomblog : LIVE – Conegliano-Dentil 1-0 (25-17 9-6): Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - #Conegliano-Dentil #(25-17 #9… - DetourismVenice : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro In onore dell’anniversario di #Venezia1600 domenica 19 Dicembre, alle 16.30, al Teatro Momo di Mestre… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro In onore dell’anniversario di #Venezia1600 domenica 19 Dicembre, alle 16.30, al Teatro Momo di Mestre… - comunevenezia : #Cultura #Teatro In onore dell’anniversario di #Venezia1600 domenica 19 Dicembre, alle 16.30, al Teatro Momo di M… -