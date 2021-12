LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 2-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: Conegliano vince il secondo set! Prestazione maiuscola per le pantere finora (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Courtney murata da Brayelin Martinez 9-7 Ottimo lavoro in difesa per il Praia clube che conclude con l’attacco di Anne Buijs 9-6 Palla in rete sul servizio di Paola Egonu 9-5 Splendido attacco in primo tempo per Robin De Kruijf 8-5 Attacco preciso di Braylein 8-4 Muro in collaborazione tra De Kruijf e Egonu e Conegliano prova a scappare di nuovo 7-4 Egonu gioca sul muro e la difesa del Praia non riesce ad arrivarci 6-4 Muro di De Kruijf sulla fasta di Jineiry 5-4 Ancora Egonu in parallela 4-4 Diagonale di Egonu sul muro in ritardo del Praia 3-4 Pipe di una scatenata Braylein 3-3 Santarelli chiede un challenge per un’invasione e la decisione viene ribaltata 2-4 Errore in attacco per ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-8 Courtney murata da Brayelin Martinez 9-7 Ottimo lavoro in difesa per ilche conclude con l’attacco di Anne Buijs 9-6 Palla in rete sul servizio di Paola Egonu 9-5 Splendido attacco in primo tempo per Robin De Kruijf 8-5 Attacco preciso di Braylein 8-4 Muro in collaborazione tra De Kruijf e Egonu eprova a scappare di nuovo 7-4 Egonu gioca sul muro e la difesa delnon riesce ad arrivarci 6-4 Muro di De Kruijf sulla fasta di Jineiry 5-4 Ancora Egonu in parallela 4-4 Diagonale di Egonu sul muro in ritardo del3-4 Pipe di una scatenata Braylein 3-3 Santarelli chiede un challenge per un’invasione e la decisione viene ribaltata 2-4 Errore in attacco per ...

