LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: 15-9, Conegliano riparte forte nel secondo parziale (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 Errore al servizio di De Kruijf Timeout chiamato da Barros, allenatore del Praia clube 15-9 Parallela fulminea per Egonu 14-9 Ancora un muro per Vuchkova! 13-9 Santarelli chiede un Challenge e la decisione viene cambiata, palla fuori e 4 punti di vantaggio per Conegliano 12-10 Carol trova la linea sull'attacco in primo tempo 12-9 L'errore di Tainara in attacco porta le squadre al timeout tecnico 11-9 Egonu conclude dalla seconda linea uno scambio in cui i due liberi hanno difeso di tutto! 10-9 Risponde con la stessa monete Braylein Martinez 10-8 Courtney con il mani e fuori su Carol 9-8 Errore in attacco di Egonu 9-7 Tainara in pipe trova un buco nel muro di Conegliano 9-6 Courtney con ...

