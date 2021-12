LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 0-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: 16-10, partenza a razzo delle Pantere (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-17 Errore al servizio per Conegliano 22-16 La palleggiatrice polacca si fa subito perdonare con un attacco di seconda 21-16 Tainara va a segno sulle mani di Wolosz 21-15 Vuchkova ancora in pallonetto sul primo tempo 20-15 Errore in attacco per Tainara Entra Giulia Gennari al servizio per Robin De Kruijf 19-15 Diagonale lunghissima per Plummer 18-15 Stessa palla, ma stavolta Egonu colpisce fuori 18-14 Wolosz sceglie Egonu dalla seconda linea per un attacco potentissimo 17-14 Un’altra invasione a rete per il muro di Conegliano 17-13 Buijs sulle mani del muro dopo un buon servizio della propria compagna 17-12 Invasione per le Pantere 17-11 Errore al servizio per Martinez 16-11 Ancora la palleggiatrice Claudinha di seconda Timeout per il Praia ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-17 Errore al servizio per22-16 La palleggiatrice polacca si fa subito perdonare con un attacco di seconda 21-16 Tainara va a segno sulle mani di Wolosz 21-15 Vuchkova ancora in pallonetto sul primo tempo 20-15 Errore in attacco per Tainara Entra Giulia Gennari al servizio per Robin De Kruijf 19-15 Diagonale lunghissima per Plummer 18-15 Stessa palla, ma stavolta Egonu colpisce fuori 18-14 Wolosz sceglie Egonu dalla seconda linea per un attacco potentissimo 17-14 Un’altra invasione a rete per il muro di17-13 Buijs sulle mani del muro dopo un buon servizio della propria compagna 17-12 Invasione per le17-11 Errore al servizio per Martinez 16-11 Ancora la palleggiatrice Claudinha di seconda Timeout per il...

