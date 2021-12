LIVE – Conegliano-Dentil: Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA (Di venerdì 17 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di A. Carraro Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di volley femminile. Le Pantere, dopo aver travolto 3-0 il Fenerbahce, vanno a caccia di un altro successo contro la formazione brasiliana per chiudere il girone al primo posto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di venerdì 17 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO Conegliano: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Latestuale di A. Carraro ImocoPraiae, sfida valevole per la Pool A delperdifemminile. Le Pantere, dopo aver travolto 3-0 il Fenerbahce, vanno a caccia di un altro successo contro la formazione brasiliana per chiudere il girone al primo posto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di venerdì 17 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA ...

