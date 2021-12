L’Iss: “L’Rt a 1,13 con 241 casi su 100mila abitanti. Salgono le terapie intensive, sono 18 le regioni e province a rischio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eccoci con il puntuale appuntamento settimanale della Cabina di regia quando, allo scadere di ogni settimana, vengono resi noti i dati relativi all’ultimo monitoraggio che Iss e ministero della Salute conducono seguendo l’andamento della curva epidemiologica del Paese. Cabina di regia: cresce ancora l’incidenza con 241 casi ogni 100mila abitanti. Lieve calo delL’Rt, ora a 1,13 Dunque, come del resto già anticipato ieri dalla Fondazione Gimbe, continua a crescere l’incidenza, che è arrivata a toccare i 241 contagi ogni 100mila abitanti. Di contro cala però – seppure lievemente – L’Rt nazionale (ora a 1,13) mentre, sono ben18 fra regioni e province, quelle definite ‘a rischio moderato’, con una delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eccoci con il puntuale appuntamento settimanale della Cabina di regia quando, allo scadere di ogni settimana, vengono resi noti i dati relativi all’ultimo monitoraggio che Iss e ministero della Salute conducono seguendo l’andamento della curva epidemiologica del Paese. Cabina di regia: cresce ancora l’incidenza con 241ogni. Lieve calo del, ora a 1,13 Dunque, come del resto già anticipato ieri dalla Fondazione Gimbe, continua a crescere l’incidenza, che è arrivata a toccare i 241 contagi ogni. Di contro cala però – seppure lievemente –nazionale (ora a 1,13) mentre,ben18 fra, quelle definite ‘amoderato’, con una delle ...

