L' Inter saluta Christian Eriksen | ufficiale la rescissione del contratto

(Di venerdì 17 dicembre 2021) E'l'addio di Christian Eriksen all'Inter. Lo ha reso noto oggi lo stesso club nerazzurro con una breve nota: "L'Inter comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen".

Inter saluta Eriksen

'Per sempre nella storia nerazzurra' "Anche se oggi le strade dell'e di Christian si separano - prosegue la nota dell'- resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol ...Si separano le strade di Eriksen e dell'. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen", si legge nella nota del club.Dopo il malore ha spaventato il mondo nel corso di Danimarca-Finlandia di Euro2020, Christian Eriksen saluta l’Inter e il calcio italiano. La società nerazzurra, attraverso un comunicato ufficiale dir ...Si separano le strade di Eriksen e dell'Inter. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen", si legge nella nota del ...